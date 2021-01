Folkevalgte i EU vil tænde lys over mørklagte vaccineaftaler

Når producenter af "frygt for fri konkurrence" har stillet krav om hemmeligholdelse, "burde EU-Kommissionen havde påtvunget åbenhed".

- Det hænger ikke sammen. Det er på tide, at vi fortæller virksomhederne, at i et demokrati er det ikke dem (producenterne, red.), men folkets repræsentanter, der fastlægger reglerne, siger Lamberts under en debat.

Der har blandt andet været diskussioner om, hvem der bærer ansvaret for mulige bivirkninger eller fejl i vaccinerne.

Kun CuraVac, en tysk vaccineproducent, har accepteret at fremlægge kontrakten med EU. Blandt de vacciner, der benyttes allerede, har producenterne krævet hemmeligholdelse ifølge EU-Kommissionen.

- Det er på vegne af borgerne, at vi køber vacciner. Derfor er det uacceptabelt, at grundlæggende forhold omkring kontrakterne er skjult for borgerne og deres repræsentanter, siger Lamberts.

Varianter af det budskab støttes af et flertal af de andre grupper i parlamentet.

- Åbenhed er nødvendig, hvis vi skal have bekæmpet misinformation. Vi skal sikre, at borgerne har tillid os, siger Iratxe Garcia, som leder den socialdemokratiske gruppe.

Danmark er det land, der på EU-plan har set den hurtigste udrulning af vacciner. Knap tre procent har fået det første af to stik.

Nogle lande har været næsten en måned om at komme rigtig i gang, siden vaccinerne blev tilgængelige omkring jul.

Der er nogle steder en skepsis over vaccinerne. Åbenhed er eneste vej til at overbevise folk om, at vacciner er det rette våben mod coronavirus, mener Dacian Ciolos, som leder den liberale gruppe Forny Europa.

- Hvorfor er alle dokumenter om købet af disse vacciner ikke offentlige, hvis de er købt med offentlige penge? Lader vi det spørgsmål stå ubesvaret, vil det give bagslag, og det vil skade vores fælles interesser.

- Konspirationsteorier, der er født af mangel på information og mørklægning. Lad os nu tænde lyset over denne proces, siger Ciolos.

Den borgerlige og konservative gruppe (EPP), som er parlamentets største, roser EU-Kommissionen for, at have bragt medlemslandene sammen i en fælles indsats, da nogle lande forsøgte at gå enegang, eller danne mindre alliancer.

- Det betyder flere vacciner til en bedre pris og bedre betingelser. Det viser, hvad Europa kan, når vi står sammen. Det kan hjælpe til at redde liv, siger EPP-medlem Esther de Lange.

Hun efterlyser også mere åbenhed:

- Kun mere åbenhed kan fjerne den udbredte opfattelse, at - sandt eller ej - profit sættes før mennesker i denne industri.