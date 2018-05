Folk i ødelagt Mosul stemmer med begejstring ved Iraks valg

- IS plejede at gentage over for os i moskéen, at demokrati var en forbrydelse mod islam, siger den 41-årige arbejdsmand Hareth Mohammad.

Folk er lørdag strømmet til valgstederne i den hårdt ramte irakiske millionby Mosul. Folk fortæller, at de håber på en bedre fremtid efter en ødelæggende krig mod Islamisk Stat (IS).

- Men i dag er jeg glad for at have stemt, fortæller han nyhedsbureauet AFP.

Der stemmes lørdag over hele Irak om et nyt parlament. I flere regioner har fremmødet af vælgere været sparsomt, men ikke i Mosul - byen hvorfra IS udråbte sit kalifat i 2014.

Efter at jihadisterne sidste år blev fordrevet, synes folk opsatte på, at deres stemme skal høres.

- Vi har stemt, så de hører os, siger Amina, der som alle andre kvinder i byen under IS var tvunget til at opholde sig inden døre.

Valgstederne lukkede over hele landet klokken 17 dansk tid.

Mosul er Iraks næststørste by, og byens centrum ligger stadig i ruiner, 10 måneder efter at Iraks hær generobrede byen efter mange ugers kampe fra gade til gade.

Huse ligger udbombet, og døde ligger stadig og rådner under murbrokkerne. Bomber, der ikke er eksploderet, er hele tiden et faremoment.

- Nu da vi er befriet for IS, stemmer vi for mere sikkerhed, siger 63-årige Umm Sebhane med et stort smil.

Men de tidligere kampes voldsomhed gør det vanskeligt for beboerne at genskabe et tåleligt liv i den overvejede sunnimuslimske by.

- Jeg stemmer for at kunne vælge, hvem der skal lede landet til stabilitet, sikkerhed og offentlige tjenester, man kan regne med, fortæller Abu Hassan, der er klædt i en lang, hvid kjortel.

Mange borgere er stadig skeptiske. De husker, hvordan traditionelle partier har svigtet, når de blev konfronteret af IS eller shiamuslimske politikere og grupper.

De shiamuslimske politikere anføres af premierminister Haider al-Abadi.

Sunnimuslimerne er i mindretal i Irak. De dominerede engang landet under den sunnimuslimske præsident Saddam Hussein.

Men siden den amerikanske invasion for 15 år siden har sunnimuslimer spillet en sekundær rolle i landet. Mange har klaget over regulær forfølgelse fra shiamuslimske gruppers side.