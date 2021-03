Første målinger viser ingen klar vinder af Israels valg

Den israelske premierminister Benjamin Netanyahus fremtid er fortsat uvis.

Det indikerer de første valgstedsmålinger fra tirsdagens valg i Israel - det fjerde valg på under to år i landet.

Netanyahus Likud-parti står ganske vist til at blive størst med mellem 31 og 33 pladser i Israels parlament, hvor der er 120 pladser. Det er dog ikke nok til, at Netanyahu kan vide sig sikker på at beholde magten.