Første homoseksuelle par bliver viet i Nordirland

I Nordirland oplyser kampagnegruppen Love Equality, at et lesbisk par i Belfast som de første får glæde af lovændringen.

For første gang bliver et homoseksuelt par tirsdag viet i Nordirland, efter at regeringen i den britiske provins har ændret loven. Dermed kan homoseksuelle gifte sig i hele Storbritannien.

Det er den 26-årige Robyn Peoples, som er sygeplejerske i Belfast, og den 27-årige Sharni Edwards, der arbejder som tjener.

Vielsen skulle finde sted i byen Carrickfergus - omkring 18 kilometer fra Belfast.

- Vi har ikke haft til hensigt at skrive historie. Vi blev blot forelskede, siger Edwards i presseerklæringen fra bevægelsen Love Equality.

- Vi er ydmyge over for den kendsgerning, at vores bryllup bliver en særlig mærkedag i forbindelse med kampen for lige rettigheder i Nordirland, tilføjer hun.

Parret havde planer om at indgå et registreret partnerskab, som har været legalt i Storbritannien siden 2005, men de besluttede i stedet at blive gift, da de hørte om den nye lovændring.

Aktivister, britiske parlamentarikere og andre vil senere tirsdag fejre den nye lovgivning i London.

- Vores budskab til verden på vores bryllupsdag er, at vi er lige, siger Edwards.

Også skuespilleren Sara Canning, som var partner til den dræbte journalist Lyra McKee, vil deltage i fejringen. Hun blev skudt og dræbt af et medlem af den paramilitære gruppe The New IRA sidste år.

Drabet sketet under voldelige sammenstød mellem uromagere og politiet i den nordirske by Derry. The New IRA har sagt, at journalisten blev dræbt ved et uheld.