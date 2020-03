Første gang nogensinde: EU foreslår at ophæve budgetregler

Hvis ellers landene godkender et forslag fra EU-Kommissionen.

Medlemslandene i EU skal kunne pumpe så meget kapital ind i deres økonomier, som de måtte ønske for at bekæmpe de alvorlige følger af coronakrisen.

Dermed vil de midlertidigt kunne se bort fra de normale budgetregler, siger formand Ursula von der Leyen i en videobesked.

- I dag, og det er noget nyt, som aldrig tidligere er gjort, aktiverer vi undtagelsesbestemmelsen. Det betyder, at nationale regeringer kan pumpe så meget ind i økonomien, som de har behov for, siger von der Leyen.

Videobeskeden blev slettet mindre end en time, efter at den var offentliggjort. Kommissionen siger til det tyske nyhedsbureau dpa, at det skyldes, at der fredag fortsat pågår "koordinering mellem EU-landene".

Der er tale om en undtagelsesbestemmelse i Stabilitets- og Vækstpagten. Det er den pagt, der normalt sætter rammerne for landenes offentlige forbrug.

Undtagelsen vil, hvis forslaget godkendes, give landene mulighed for at låne og investere, som det vurderes nødvendigt.

Italien, som vurderes at være værst ramt af coronavirus både menneskeligt og økonomisk, har i flere år bevæget sig på kanten af de fælles regler.

Den italienske regering har bedt om, at reglerne bliver lempet. Det er det, som der fredag lægges op til.

Torsdag fremlagde EU's kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager, en midlertidig ordning.

Ordningen, der blev vedtaget torsdag aften, gør det blandt andet muligt for EU-lande at give direkte statsstøtte til virksomheder i nød.

Den indeholder en række andre tiltag. De skal bøje reglerne under krisen, så landene kan holde hånden under de virksomheder, der måtte risikere at dø.

Ordningen løber til udgangen af i år. Den kan forlænges - om nødvendigt.

Der er desuden afsat 37 milliarder euro fra EU til hjælp. Men som den danske kommissær sagde, vil langt den største del af nødhjælpen til de pressede virksomheder komme fra landene selv.

Tidligere på ugen sagde Den Europæiske Centralbank (ECB), at den vil opkøbe statsobligationer for 750 milliarder euro og dermed pumpe penge ud i den europæiske økonomi.