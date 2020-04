Første gang: Antallet af coronapatienter på intensiv falder i Italien

For første gang er antallet af patienter, der er indlagt med coronasmitte på intensivafdeling på Italiens hospitaler, faldet.

Der er 3994 patienter indlagt på intensivafdelinger rundt om i Italien, lyder status lørdag. Dagen inden var antallet 4068.

Det er første gang, at der er sket et fald, siden coronaepidemien brød ud i Italien den 21. februar.

- Det er meget vigtigt nyt, fordi det giver vores hospitaler mulighed for lige at trække vejret, siger Angelo Borrelli, der er chef for sundhedsberedskabet.

Italien har registreret 681 dødsfald blandt coronapatienter i det seneste døgn.

Det er et lille fald i forhold til de foregående dage. Fredag var antallet af døde blandt de coronasmittede 766 mennesker, og dagen før var tallet 760.

I alt er 15.362 døde, siden udbruddet begyndte bredte sig i Italien i februar.

Antallet af coronasmittede er lørdag steget med 4805 til i alt 124.632. Det er det totale antal, der også omfatter både patienter, der er døde af sygdommen, og de, der er blevet raske igen.

De seneste fem dage i træk har antallet af nye smittetilfælde ligger mellem 4000 og 4800.

Den italienske regering håber, at smittespredningen nu er stagneret. Derefter er håbet, at smittekurven vil falde inden for den nærmeste fremtid.