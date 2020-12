Første dag som præsident vil Biden gøre mundbind lovpligtigt

Joe Biden har tirsdag præsenteret tre mål i hans første 100 dage som præsident for at bekæmpe coronapandemien i USA.

På sin første dag som USA's præsident vil Biden blandt andet underskrive et dekret, der gør det lovpligtigt at bære mundbind de steder, hvor han har mandat til at bestemme, skriver CNN.

Det gælder for eksempel føderale bygninger og rejser mellem delstater med fly, bus eller tog. Han vil samtidig appellere til guvernører og borgmestre om at følge trop. Der er allerede forskellige grader af maskekrav i 38 af de 50 delstater.

Biden vil også forsøge at sikre Kongressens opbakning til at finansiere distribuering af 100 millioner doser coronavaccine til alle dele af USA i løbet af de første 100 dage.

Som sit sidste mål vil Joe Biden sikre, at størstedelen af de amerikanske skoler åbner igen, så børn kan komme tilbage på skolebænken.

Den kommende præsident pointerer dog, at han ikke kan love, at hans første 100 dage som præsident helt kan sætte en stopper for coronavirus.

- Vi kom ikke hurtigt ind i det her rod, og vi kommer ikke ud af det hurtigt. Det kommer til at tage tid, siger han.

Samtidig præsenterede den kommende præsident også flere medlemmer af det hold, der skal vejlede ham igennem coronakrisen.

Anthony Fauci fortsætter som præsidentens sundhedsfaglige rådgiver, og han har været med til at sætte de tre mål for de første 100 dage.

Flere end 280.000 amerikanere er døde med coronavirus siden pandemiens start.

Joe Biden vil efter planen blive indsat som USA's 46. præsident den 20. januar.