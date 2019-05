Første asiatiske land gør vielser af homoseksuelle lovlige

Fredag er blevet en festdag for tusindvis af taiwanere, der er gået på gaden for at fejre, at landets politikere har gjort homoseksuelle vielser lovlige.

Regeringspartiet Democratic Progressive Party (DPP) gik forrest i parlamentet og fik lovgivningen stemt igennem med 66 stemmer for og 27 imod.

- I dag har vi en chance for at skabe historie og vise verden, at progressive værdier kan slå rod i østasiens samfund, skriver præsident Tsai Ing-Wen (DPP) på Twitter ifølge Reuters.

- I dag kan vi vise verden, at kærlighed vinder, skriver Tsai Ing-Wen, der i 2016 gik til valg på, at hun ville gøre vielser af homoseksuelle lovlige.

Homoseksuelle vil fremover have de samme ægteskabsrettigheder som heteroseksuelle. Reuters beretter dog, at det kan stække præsident Tsai Ing-wens chancer for at få endnu en periode i embedet, når der næste år er valg i Taiwan.

Homoseksuelles rettigheder i Taiwan splitter nemlig befolkningen. I 2018 stemte landets borgere imod homoseksuelles ret til ægteskab.

Oppositionspartiet Kuomintang kritiserer præsidenten for, at hun ikke har rettet sig efter sidste års folkeafstemninger.

- Hvordan kan vi ignorere resultatet af folkeafstemningerne, som viste folkets vilje?

- Kan vi finde en passende kompromisløsning? Vi har brug for mere dialog i samfundet, sagde John Wu fra partiet Kuomintang, før loven blev stemt igennem i parlamentet fredag.

Den konservative gruppe Coalition for the Happiness of Our Next Generation skriver ifølge Reuters, at lovgivningen er respektløs over for folket.

- Syv millioner menneskers vilje i folkeafstemningen er blevet trampet på. Folket vil slå tilbage i 2020, skriver partiet.