Første angreb mod Gaza siden våbenhvile

Natten til onsdag oplyste det israelske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters således, at Israel havde rettet nye luftangreb mod militærposter tilhørende den militante bevægelse Hamas i henholdsvis Gaza City og byen Khan Younis.

Det skete som svar på såkaldte ballonbomber, som militante palæstinensere ifølge israelerne havde sendt ind over grænsen til det sydlige Israel.

Ballonbomberne antændte angiveligt 20 brande på flere marker.

Det stod natten til onsdag ikke umiddelbart klart, om der var døde eller sårede efter Israels luftangreb.

Angrebene er de første af deres slags, siden en våbenhvile trådte i kraft 21. maj.

Den satte en stopper for cirka halvanden uges konflikt, hvor 255 palæstinensere ifølge palæstinensiske meldinger blev dræbt, mens 13 israelere ifølge Israel blev dræbt.

I Gaza var onsdagens luftangreb en ubehagelig påmindelse om den seneste uro. Det beretter BBC-korrespondenten Rushdi Abu Alouf kort efter angrebene.

- De seneste luftangreb varede kun omkring ti minutter. Men de var nok til at minde byens beboere - som forsøger at komme sig efter de seneste kampe - om, at våbenhvilen er skrøbelig, skriver han for det britiske medie.

I Gaza Citys gader ligger ifølge Alouf stadig "flere ton murbrokker".

Eksperter regnede allerede inden onsdag med, at det blot var et spørgsmål om tid, inden der ville komme nye angreb.

Det har nu vist sig at være sandt, selv om det ikke vides, hvor voldsom den seneste opblusning vil blive.

Krigsretorikken lever dog i bedste velgående.

Israels militær udtaler, at det er "forberedt på alle scenarier, herunder fornyede kampe, set i lyset af de fortsatte terrorhandlinger fra Gaza".

En talsmand for Hamas siger, at palæstinenserne fortsat vil bestræbe sig på at udvise "modig modstandskraft og forsvare deres rettigheder og hellige steder" i Jerusalem.

Angrebene natten til onsdag kom i kølvandet på en israelsk nationalistisk march i Østjerusalem tirsdag.

Her strømmede flere end 1000 ultranationalistiske demonstranter ind i Jerusalems gamle bydel, mens de bar israelske flag.

På den anden side havde Hamas varslet en "vredens dag".

Under marchen indsatte politiet vejblokader og affyrede gummikugler for at fjerne palæstinensere fra ruten.

Læger oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at 33 palæstinensere blev såret. Imens oplyser det israelske politi, at to politibetjente blev såret. 17 personer blev anholdt.

De seneste uroligheder ventes at lægge et stort pres på den nyvalgte israelske regering.

Efter 12 år med Benjamin Netanyahu på posten som premierminister begyndte mandag en ny politisk epoke med den nationalistiske Naftali Bennett i spidsen for en skrøbelig koalitionsregering.

Med i regeringen er også - for første gang i israelsk politik - et arabisk parti.

Mange spørgsmål står derfor ubesvarede om landets kommende Palæstina-linje, og internationale analytikere regner med, at Bennett nu vil blive trukket i fra begge sider af det politiske spektrum.