Se billedserie I Marcus Rashfords hjemby, Manchester-forstaden Wythenshawe, blev den første forlængelse af madprogrammet fejret i sommer. Det er engelsk junivejr på billedet. (Arkivfoto) Foto: Molly Darlington/Reuters

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldstjerne og politisk magtfaktor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fodboldstjerne og politisk magtfaktor

Manchester United-stjernen Marcus Rashford har to gange fået Boris Johnsons regering i London til at bøje sig og forlænge et måltidsprogram til fattige børn.

Verden - 18. november 2020 kl. 16:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det plejer at være på fodboldbanen, at Marcus Rashford brillerer. Men i år har den 23-årige stjerne fået endnu mere succes uden for banen. Den unge angriber har nemlig kastet sig ind i kampen for Storbritanniens fattige børn. Og det har han gjort med så stor gennemslagskraft, at han ikke bare én, men to gange har fået den konservative regering i London til at skifte kurs.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger