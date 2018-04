Fodboldstjerne i præsidentpost skaber frygt hos journalister

Den tidligere fodboldstjerne George Weah, der i januar blev præsident i sit hjemland Liberia, får efter blot få måneder kritik for at være gået i kødet på landets medier.

Kritikken kommer, efter at en BBC-journalist er flygtet fra landet, og et krav på 1,8 millioner dollar er rejst i en retssag mod et medie, der er kritisk over for præsidenten.