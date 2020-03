Der er pludselig blevet langt mellem passagererne i Københavns Lufthavn på grund af virusudbruddet. Torsdag oplyste lufthavnen, at den normale trafik på udvalgte dage risikerer at blive reduceret med op til 70 procent den kommende periode. (Arkivfoto).

Flyselskaber på stribe kan kollapse

Verden over forsøger lufthavne og flyselskaber at tilpasse sig et brat fald i antallet af passagerer på grund af virusudbrud. Analytiker forudser konkurser.

Som en modforanstaltning har flere lande indført rejserestriktioner. Det sker for begrænse spredning af virusset, der globalt har krævet over 4700 menneskeliv ifølge Johns Hopkins University i USA.

Lufthavne verden over må se langt efter passagerer, og flyselskaber på alle kontinenter skærer ned på afgangene på grund af coronavirusset, der bliver ved med at sprede sig til nye områder.

