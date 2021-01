Flyselskaber i USA forbyder våben forud for Bidens indsættelse

Flere amerikanske flyselskaber meddeler torsdag, at de ikke vil tillade rejsende, der flyver til lufthavne i Washington-området, at medbringe skydevåben.

Washington D.C. og andre byer over hele USA har øget sikkerhedsniveauet forud for indsættelsen af den kommende præsident Joe Biden 20. januar.

Flyselskabet Delta har tilmed oprettet en liste over personer, der ikke må gå om bord på deres fly, fordi de har været involveret i "uroligheder".

Den nationale jernbanetjeneste Amtrak melder også, at den vil gennemføre øgede sikkerhedsforanstaltninger. Blandt andet ved at indsætte politibetjente på vognene.

De øgede sikkerhedsforanstaltninger kommer, otte dage efter at kongresbygningen blev stormet af tilhængere af den afgående præsident Donald Trump.

Siden har der også været uroligheder på fly og i lufthavne.

Embedsmænd har advaret om planer for væbnede protester i Washington D.C. og alle 50 delstater forud for indsættelsen.

Direktør ved det amerikanske forbundspoliti, FBI, Christopher Wray siger, at han er bekymret over risikoen for vold ved de protester og demonstrationer, der er planlagt i forbundshovedstaden og ved regeringsbygninger rundt om i landet.

Vicepræsident Mike Pence lover i sin første tale efter optøjerne den 6. januar, at USA vil få en sikker indsættelse af Joe Biden.

- Vi vil sikre, at vi får en sikker indsættelse, når den valgte præsident Joe Biden og den valgte vicepræsident Kamala Harris tages i ed, siger Pence torsdag.

Biden har bedt Lisa Monaco, der er nomineret som kommende justitsminister, til at fungere som midlertidig rådgiver for Homeland Security, der varetager USA's indenrigssikkerhed, op til indsættelsen.

I Washington D.C. er kongresbygningen blevet omringet af et hegn. Det gælder også højesteretsbygningen og kongresbiblioteket.

Veje i nærheden af Capitol Hill er blevet lukket, og virksomheder i området melder, at de vil holde lukket i næste uge.

Byens metro- og buslinjer melder, at visse stationer vil blive lukket og trafikken omdirigeret fra fredag til den 21. januar.