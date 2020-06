Flyselskaber går rettens vej mod britisk regering i karantæneopgør

Tre luftfartsselskaber trækker den britiske regering i retten, efter at der er indført nye regler for karantæneregler for tilrejsende.

Alle tre selskaber oplyser, at de havde håbet, at de kunne genoptage flytrafikken, efter at næsten alle flyvninger har været aflyst under coronakrisen.

Siden marts har de tre selskaber måtte afskedige næsten 20.000 ansatte.

Den britiske regering har imidlertid valgt at indføre 14 dages karantæne for alle, der ankommer til en britisk lufthavn fra udlandet.

De regler er ifølge de tre selskaber for strenge og vil afskrække mange kunder fra at bestille en rejse til en britisk destination - ikke mindst fordi andre europæiske lande har varslet genåbning af grænserne.

I en pressemeddelelse fra British Airways' ejer, IAG, har de tre selskaber nu indgivet en klage til højesteret. Her anmoder de om en retshøring hurtigst muligt.

Den britiske regering har endnu ikke kommenteret klagen. Karantænen er tidligere blevet begrundet med hensynet til risikoen for en anden bølge af coronaudbruddet.

Ifølge de tre selskaber er der dog intet videnskabeligt belæg for de stramme karantæneregler.