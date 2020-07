I 2000 forulykkede en Concorde i Paris. Et af maskinens dæk ramte en flydel, der var faldet af et andet fly, som netop var lettet, og dækket eksploderede. Blot to minutter efter starten styrtede det ned i et hotel.

Flyselskaber er i kapløb om at skabe Concordens efterfølger

Concorden var i mange år kongen af luftrummet, og flyselskaber verden over har ikke opgivet drømmen om at skabe en efterfølger, der kan indtage den ledige plads på tronen.

Lørdag er det 20 år siden begyndelsen på enden for maskinen, der kunne flyve 2200 kilometer i timen, næsten to gange lydens hastighed.

Den 25. juli år 2000 styrtede en Concorde ned i et hotel i Paris, hvilket kostede 113 mennesker livet, heraf to danskere.

Tragedien medførte en større gennemgang af flyets sikkerhed, og i 2003 blev den helt pensioneret, da det ville blive for dyrt at opgradere flyene, som i forvejen gav underskud.

Men kommercielle overlydsfly kan snart være på vej tilbage.

Både Boeing, Lockheed Martin og Airbus er ifølge Business Insider i forskellige stadier af udviklingen af supersoniske passagerfly.

Også mindre selskaber er i gang.

Så sent som denne måned annoncerede den lille virksomhed Boom Supersonic, at den har planer om at begynde testflyvninger med overlydsflyet XB-1 i oktober 2021.

Det vil være gøre Boom Supersonic til det første blandt de selskaber, som arbejder på kommercielle overlydsfly, til at begynde testflyvninger.

- XB-1 er det første skridt på vejen mod at bringe overlydsrejser tilbage til verden, siger Blake Scholl, direktør for Boom Supersonic, i en meddelelse ifølge CNN.

Både Concorden og nutidens overlydsfly kæmper dog med en række udfordringer.

For det første er det svært at skabe så hurtigt et fly, uden at det går voldsomt ud over brændstofforbruget.

Derudover er der larmen fra flyet, der er særligt slem på grund af overlydsbraget, der høres, når chokbølgen fra et overlydsfly passerer jordoverfladen.

Selskabet Spike mener dog med sit bud på et overlydsfly, S-512, at have reduceret overlydsbraget til at svare til en bildør, der lukkes.

Det fortæller direktør Vik Kachoria ifølge Business Insider.

Spikes fly vil efter planen have plads til 18 passagerer og er henvendt til forretningsfolk.

- Overlydsjetfly kommer til at være her i midten af 2020'erne. Jeg forventer, at den almene befolkning vil have adgang til at flyve i overlydsfly i midten af 2030'erne, siger Vik Kachoria til Business Insider.

- Det her kommer til at vokse dramatisk, og det er kun begyndelsen på overlydsflyvninger. Kun tiden kan give os svar på, hvad flyvningens fremtid bliver, og hvor hurtigt vi kommer derhen.

Der var kun 16 kommercielle Concorde-fly i verden, og de var alle ejet af Air France og British Airways.

Flyet blev første gang testet i 1969 og sat i rute i 1976.