Flyselskab tager Boeing-model ud af drift efter motorbrand

Det amerikanske luftfartsselskab United Airlines indstiller med omgående virkning flyvninger med sine Boeing 777-fly magen til det, som i weekenden blev ramt af et motoruheld og måtte nødlande i Denver.

Det oplyser selskabet søndag lokal tid.

Udmeldingen kommer, efter at den amerikanske luftfartsmyndighed, Federal Aviation Administration (FAA), har krævet yderligere inspektioner af samtlige 777-fly med denne type motorer.

I Japan er myndighederne gået et skridt videre ved at indføre et midlertidigt forbud mod flytypen efter weekendens hændelse i USA.

Tilsyneladende har der i december været en nogenlunde tilsvarende hændelse i Japan.

Transportministeriet i Japan oplyser, at et passagerfly fra Japan Airlines 4. december efter kort tid i luften måtte vende om på grund af en fejl i den ene motor. Flyet er 26 år gammelt.

Det minder om lørdagens hændelse i USA, da et ligeledes 26 år gammelt fly fra United Airlines kort efter afgang måtte vende tilbage til lufthavnen i Denver i Colorado, efter at motoren ved højre vinge svigtede.

En video optaget af en passager i kabinen viser, at motoren er i brand.

Flyet skulle flyve fra Denver til Hawaii med 231 passagerer og ti besætningsmedlemmer om bord. Ingen af dem kom noget til.

I en forstad til Denver fandt beboere flere store stykker metal, der var faldet af den defekte motor.

I USA er United Airlines ifølge FAA ene om at have disse fly i sin flåde. I Japan har Japan Airlines 13 af slagsen, mens selskabet ANA har 19.