Flypassagerer til Beijing skal undervejs testes for corona

Hvis passagerne bliver testet negative, kan de få tilladelse til at vende tilbage til deres fly, som så flyver dem videre til Beijing.

Kina var det land, som først blev ramt af coronavirusset. Det hænger sammen med, at virusset stammer fra den kinesiske millionby Wuhan.

Efter at Kina i flere uger noterede et stigende antal smittede og døde på grund af virusset, er landet lykkedes med at vende kurven. For nylig havde Wuhan sit første døgn uden nogen nye smittetilfælde.

Ud over de kinesiske luftfartsmyndigheder bliver der i andre dele af verden også gjort tiltag inden for luftfarten for at mindske risikoen for smittespredning.

Singapore har eksempelvis oplyst, at man fra natten til tirsdag ikke vil tillade besøgende at være i transit eller få adgang til bystaten.

Singapore vil kun tillade udlændinge at rejse ind, hvis de har arbejdstilladelse i Singapore - og kun hvis de arbejder i en branche, som anses som essentiel. Eksempelvis sundhedssektoren.

Dertil vil også deres pårørende fortsat kunne få adgang til Singapore.