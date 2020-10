Flykorridor mellem London og New York måske tæt på

Hvis der kommer en luftkorridor mellem London og New York, kan British Airways igen få gang i en af de ruter, som har været travl for selskabet. Men det er slut med at flyve til New York i en af selskabets jumbofly. Den 8. oktober lettede selskabets to sidste Boeing 747-400 fra Heathrow i London for aldrig at vende tilbage igen. De trækkes ud af flåden på grund af coronakrisen, der har været meget hård ved flyselskaberne.

Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix