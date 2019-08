Det flydende atomkraftværk Akademik Lomonosov, da det sidste år blev slæbt fra Sankt Petersborg gennem blandt andet Storebælt og op til den russiske base for atomare fartøjer i Murmansk. Når det inden udgangen af august skibes afsted mod sit bestemmelssted, Pevek, er det malet i Ruslands røde, hvide og blå farver. is being towed to Atomflot moorage of the Russian northern port city of Murmansk on May 19, 2018. Akademik Lomonosov, the world''s, so far, only nuclear floating power unit (FPU), has arrived to the port of Murmansk for being loaded with nuclear fuel before heading to eastern Siberia. Constructed by the state nuclear power firm Rosatom, the 144 by 30 metre (472 by 98 foot) ship holds two reactors with two 35 megawatt nuclear reactors that are similar to those used to power icebreaker ships. Alexander NEMENOV / AFP

Flydende atomkraftværk stævner ud i isen

Rusland skriver i denne måned historie, når landet for første gang søsætter et flydende atomkraftværk med maven fuld af beriget uran.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her