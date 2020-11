Fly mod Paris sendte ikonisk lufthavn i Berlin på pension

Søndag klokken 15 dansk tid lettede det sidste fly fra den internationale lufthavn Tegel, som officielt lukker søndag efter seks årtier med at tage imod fly og sende dem i luften igen.

En epoke er slut for flytrafikken i Tysklands hovedstad, Berlin.

Lufthavnen lukker, fordi den tyske hovedstads nye lufthavn, Berlin Brandenburg Airport, langt om længe blev taget i brug den 31. oktober. Den nye lufthavn ligger i den sydøstlige del af Berlin, mens den pensionerede Tegel ligger i nord.

Tegel fortsætter med at være på standby de næste seks måneder, frem til dens licens udløber 4. maj 2021.

Den sidste afgang fra Tegel klokken 15 var et Air France-fly, som var fyldt med æresgæster og journalister.

Derudover var Berlins borgmester og den franske ambassadør i Berlin til stede og overværede, da flyet satte kurs mod den franske hovedstad, Paris.

Det er ikke tilfældigt, at det netop er et Air France-fly, som er det sidste til at flyve fra Tegel.

Det franske selskab var også det første selskab til at tage Tegel i brug i sit kommercielle netværk. Det skete den 2. maj 1960.

Det sidste normale passagerfly fløj fra Tegel lørdag, hvilket blev overværet af hundreder af personer, som var mødt frem for at sige farvel.

Lufthavnen er kendt for sin usædvanlige arkitektur, hvor eksempelvis hovedterminalens bygning er formet som en sekskant. Men den er ikke gearet til de mange passagerer, som rejser ind og ud af Berlin.

Den blev bygget til at håndtere 10 millioner passagerer årligt, men sidste år var 24 millioner igennem lufthavnen.

Den nye lufthavn, Berlin Brandenburg, kunne byde sine første passagerer velkommen for en uge siden. Det skete efter flere års forsinkelser, som blev så grelle, at det til sidst blev en kilde til forlegenhed for den tyske hovedstad.

Lufthavnen åbnede ni år senere end planlagt. Og dens længe ventede åbning kunne være timet bedre. Lufthavnen er åbnet midt i coronapandemien, hvor flyaktiviteten er på sit laveste niveau i årtier.