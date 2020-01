Fly meldes styrtet ned i Afghanistan

Tre højtstående embedsmænd siger, at flyet tilhører Afghanistans statsejede selskab Ariana Afghan Airlines, men her afviser topchefen, Mirwais Mirzakwal, rapporter om, at flyet skal være fra Ariana.

- Der er sket et flystyrt, men det tilhører ikke Ariana. De to fly fra Ariana i dag er fra Herat til Kabul og fra Herat til New Delhi, og de er begge uskadte og i sikkerhed, siger Mirzakwal til Reuters.

En embedsmand fra den afghanske præsident Ashraf Ghanis kontor i Kabul siger, at et fly er styrtet ned i Ghanzi, og at myndighederne stadig mangler at høre detaljer.

Lokale journalister skriver på Twitter ifølge den norske avis VG, at der var 83 om bord. Rapporterne er ubekræftede.

En talsmand for guvernørkontoret i byen Ghazni sagde tidligere, at flyet er af typen Boeing. Styrtet skulle være sket i provinsens distrikt Deh Yak.