Fly med næsten 200 om bord forulykket i Indien

Mange er kvæstet og der kan være dødsofre, efter at et fly forulykkede og brækkede i to dele ved landing.

Et passagerfly fra Air India med 191 personer om bord er forulykket ved landing i lufthavnen i byen Kozhikode, der ligger i det sydvestlige Indien, rapporterer den indiske tv-station TVS ifølge Reuters.

Adskillige passagerer er kvæstet, siger en talsmand for Air India.

Billeder delt på sociale medier viser et fly, der er brækket over i to dele, tilsyneladende efter at være endt udenfor landingsbanen.

Men flyet brød ikke i brand, oplyser Air India ifølge Times of India.

Flere passagerer er bragt til hospitalet for at blive behandlet for deres skader, tilføjer luftfartsselskabet, der ikke umiddelbart melder om nogen dræbte.

En politikilde siger til Reuters, at mindst to mennesker frygtes dræbt, og at 35 mennesker er kvæstet. Det er ikke officielt bekræftet.

Ifølge en video, som India Today har delt på Twitter, skal en af de to piloter være dræbt. Det er ikke bekræftet fra hverken Air Indias side eller af myndighederne.

Ifølge flere medier er et stort antal passagerer sluppet fra ulykken i live.

Ambulancer og brandbiler er hastet til stedet. Ifølge de foreløbige meldinger er flyet ikke brudt i brand.

Der var 184 passagerer - heraf ti småbørn - samt to piloter og fem kabinemedarbejdere om bord, meddeler Air India ifølge Times of India.

Flyet var på vej fra Dubai og skulle lande i Kozhikode, der også er kendt under navnet Calicut.