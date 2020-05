Flugt fra psykiatrisk klinik i Tyskland ender dødeligt

To patienter, der var flygtet fra en psykiatrisk klinik i det vestlige Tyskland efter kortvarigt at have taget to plejere på stedet som gidsler, blev således konfronteret af politiet i byen Aachen, hvor den ene blev skudt og dræbt.

Det oplyser tysk politi.

Hændelsen var begyndt 24 timer forinden, da de to mænd fik fat på en plejer på stedet, mens de låste en anden inde på klinikken i byen Bedburg-Hau.

Den 38-årige og 43-årige havde tilsyneladende bevæbnet sig selv med køkkenknive og tvang et af deres gidsler til at få vagten til at åbne døren til det lukkede anlæg ved at sige, at han skulle ud med skrald.

Mændene flygtede derfra i plejerens bil og efterlod plejeren på stedet. Han slog øjeblikkeligt alarm.

Det fortæller polititalsmand Ingo Schankweiler.

Ingen af de to gidsler kom til skade under hændelsen.

Tysk politi ledte efter mændene mandag aften i en menneskejagt, der involverede en helikopter og ti politibiler.

Det oplyser en polititalskvinde.

Flugtbilen blev senere fundet i byen Aachen cirka 150 kilometer borte, og de to mænd blev anholdt i en operation, hvor der blev affyret skud, og den ene af dem blev dræbt.

- En af de to gerningsmænd bukkede under for sine skader trods forsøg på at redde ham, siger talsmand for politiet i Aachen Andreas Mueller tirsdag aften.

Da de to mænd blev konfronteret af politiet i Aachen, truede de angiveligt en kvinde uden for en lokal skole.

De mistænkte er tidligere blevet dømt for røveri og har været i myndighedernes varetægt siden henholdsvis oktober og december sidste år.

Den psykiatriske klinik i Bedburg-Hau huser omkring 400 personer, der enten er psykisk syge, lider af afhængighed eller er dømt for en forbrydelse.