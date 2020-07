Florida smadrer smitterekord efter åbning af Disney World

Det afholdt dog ikke en af verdens mest ikoniske forlystelsesparker - Walt Disney World i Orlando - i at åbne for et begrænset antal gæster lørdag.

Med 15.300 nye smittetilfælde passerer Florida med afstand rekorden for flest bekræftede smittetilfælde på et enkelt døgn.

Tidligere stod staten New York for den kedelige rekord, da der 10. april blev registreret 12.847 smittetilfælde på et enkelt døgn.

Hvis Florida var et land, ville det rangere som nummer fire på listen over lande med flest nye smittetilfælde.

Kun USA, Brasilien og Indien bekræfter flere smittede dagligt.

Situationen synes generelt at være ude af kontrol i det meste af USA.

Således er antallet af nye smittetilfælde steget de seneste to uger i 40 delstater sammenlignet med de foregående to uger.

På nationalt plan er der de seneste fire dage i træk registreret over 60.000 nye smittetilfælde.

Ud over Florida er Texas, Californien og Arizona blandt de hårdest ramte delstater.

I sidstnævnte var der dog søndag endelig en smule at glæde sig over. Således er der "blot" registreret 2537 nye smittetilfælde i delstaten. Det var første gang i over en uge, at der blev registreret færre end 3000 nye smittetilfælde i delstaten.

I alt er 3,2 millioner testet positive for coronavirus i USA, mens der er registreret 134.898 dødsfald blandt coronapatienter i landet.

Det fremgår af en opgørelse fra Johns Hopkins University søndag aften.