En politibetjent ved Miami Beach dirigerer folk væk fra strandområdet, hvor der i sidste uge blev indført udgangsforbud om aftenen og natten for at bremse coronasmitten. Antallet af smittede i Florida stiger markant.

Artiklen: Florida har nu flere coronasmittede end New York

Florida har nu flere coronasmittede end New York

På et døgn har Florida registreret over 12.000 nye tilfælde af coronasmitte. New York har nogle hundreder.