Flertal stemmer nej til selvstændighed i Ny Kaledonien

53,3 procent af vælgerne har stemt nej til, at den lille øgruppe i Stillehavet skal være en selvstændig stat.

Ved en tilsvarende folkeafstemning for to år siden stemte 56,7 procent af vælgerne nej til løsrivelse.

Stemmeprocenten var høj ved søndagens folkeafstemning. Således mødte 85,5 procent af de stemmeberettigede op og afgav deres stemme.

Folkeafstemningen er en del af plan for at afkolonisere øgruppen, der blev forhandlet på plads i 1998.

Aftalen gjorde dengang en ende på blodig konflikt mellem de indfødte i øgruppen, der kæmper for løsrivelse, og efterkommere af europæiske bosættere.

Der vil kunne blive afholdt endnu en folkeafstemning om løsrivelse fra Frankrig i 2022.

Det kræver, at en tredjedel af medlemmerne af det lokale styre bakker op om en ny afstemning.

De fleste eksperter havde forudset, at et flertal ville stemme nej ved søndagens afstemning.

Udsigten til, at det ville blive et tæt løb, tiltrak ekstraordinært mange mennesker ved stemmeurnerne, hvor vælgerne var ivrige for at afgive deres stemme.

- Jeg har ventet 45 minutter. Det var meget vigtigt for mig at stemme, siger Germaine Le Demezet, pensionist bosat i hovedstaden Noumea, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har børn og børnebørn her. Vi skal have styr på fremtiden og vide, hvad der kommer til at ske med os, tilføjer han.

Ny Kaledonien har indført strenge restriktioner for at forhindre spredning af coronavirus.

Foreløbig er kun 27 personer registreret smittet med virusset i øgruppen, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Søndagens folkeafstemning blev dog gennemført uden krav om mundbind eller andre coronarestriktioner, skriver nyhedsbureauet AFP.