Flere stukket ned i Birmingham i flere hændelser

Flere personer er blevet stukket ned i Birmingham i England i en "større hændelse". Det oplyser politiet - West Midlands Police - i en pressemeddelelse.

- Vi kender til flere sårede, men på dette tidspunkt er vi ikke i en position, hvor vi kan sige hvor mange, eller hvor hårdt sårede de er, fremgår det.

Udmeldingen "større hændelse" dækker ifølge mediet BBC over, at der har været alvorlige skader, eller at det har udgjort en sikkerhedsrisiko for offentligheden.

Politiet fik meldingen om et stikkeri i centrum af Birmingham, der er den næststørste by i England, natten til søndag klokken 00.30 lokal tid. Efterfølgende var der meldinger om andre stikkerier i området.

Andy Street, der er regionsborgmester i West Midlands - området, som Birmingham ligger i - siger søndag morgen lokal tid, at episoderne ser ud til at hænge sammen. Baggrunden kendes dog fortsat ikke.

Ifølge politiet er arbejdet stadig i gang, og det vil derfor ikke være passende "at spekulere i baggrunden for hændelsen".

- Der arbejdes stadig på at slå fast, hvad der er sket, og det kan tage noget tid, før vi kan bekræfte noget, lyder det fra politiet.

Borgerne i byen opfordres til at forholde sig rolige, men at være opmærksomme.

De opfordres desuden til at holde sig væk fra området, ligesom det oplyses, at offentligheden måske vil kunne opleve mere politi i området.

- Vores indsats er i gang i centrum af Birmingham og vil være det i noget tid. Afspærringer er på plads, og nogle veje er lukket, fortæller politiet.

Ifølge BBC er politiets afspærringer tæt på et område, der er kendt for at have mange barer for homoseksuelle.

Der var ifølge mediet mange personer på områdets restauranter og beværtninger lørdag aften.

Flere personer, som har opholdt sig i området, har ifølge mediet Daily Mirror hørt høje brag.

Politiet siger til mediet, at de godt kender til kommentarerne om, at der kan være hørt pistolskud.

Det er dog ikke noget, som "er blevet rapporteret til os på dette stadie," fortæller politiet til mediet.