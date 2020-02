Flere raketter rammer tæt på amerikansk ambassade i Irak

Raketterne skal have ramt natten til søndag dansk tid, siger en kilde fra det amerikanske militær.

Flere raketter har ramt et område tæt på den amerikanske ambassade i Bagdad, Irak.

Der er ikke meldinger om nogen tilskadekomne.

Det er det 19. angreb siden oktober mod enten ambassaden eller de 5200 amerikanske sikkerhedsstyrker i Irak.

Ingen har taget skylden for angrebet, men USA peger på Iran-støttede grupper inden for det militante netværk Hashed al-Shaabi også kendt som Folkets Mobiliseringsstyrker.

I slutningen af december ramte flere raketter militærbasen K1 i det nordlige Irak, hvor en amerikansk lejesoldat døde. Angrebet indledte en lang række militære handlinger.

USA svarede igen med et angreb mod en Hashed-gruppering i det vestlige Irak.

Få dage efter dræbte en amerikansk drone den iranske militærgeneral Qassem Soleimani og hans højre hånd, fungerende leder af Hashed, Abu Mahdi al-Muhandis.

Hashed-grupperinger har svoret, at de vil hævne de to mænds dødsfald og insisteret på, at amerikanske sikkerhedsstyrker skal forlade Irak.

Natten til søndagens angreb sker, få timer efter at en iransk Hashed-gruppering, Harakat al-Nujaba, påbegyndte en nedtælling til at fordrive amerikanske styrker.

Gruppen har lagt et billede af et - ifølge den - amerikansk fartøj på Twitter med ordene: "Vi er tættere på, end I tror".