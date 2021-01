Flere personer er omkommet efter eksplosion i Madrid

Borgmester siger, at mindst to personer er omkommet, efter en bygning er eksploderet i det centrale Madrid.

Onsdag eftermiddag har der været en eksplosion i centrum af den spanske by Madrid.

Det rapporterer flere lokale medier, skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Ifølge Madrids borgmester, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, er mindst to personer omkommet. Dertil er flere kommet til skade efter eksplosionen.

Han siger også, at det indledningsvist tyder på, at et gaslæk har været årsag til eksplosionen.

Eksplosionen har fundet sted i en bygning på gaden Calle de Toledo. Som følge af eksplosionen er store dele af bygningen sprunget i stykker.

Bygningen har ifølge Reuters været et religiøst kompleks, hvor både præster og hjemløse er kommet. For de hjemløse har de kunnet komme i bygningen for at få et måltid mad, mens præsterne har levet i bygningen.

Efter eksplosionen har redningsfolk været i gang med at evakuere personer fra naboejendommen, der er et plejehjem.

Danmarks ambassadør i Spanien, Jens Kisling, opfordrer på det sociale medie Twitter til at holde afstand fra området.

- Eksplosion i det centrale Madrid på Calle Toledo 98. Borgere skal holde sig fra området og følge de lokale myndighedernes anvisninger.

- Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Borgerservice, skriver Jens Kisling på Twitter.