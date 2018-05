Flere kvinder kan være på vej ind i Libanons parlament

- Man har mærket en større interesse blandt kvinder i valget. Blandt andet er der for første gang i Libanons historie en valgliste, hvor alle er kvinder.

- Jeg forventer, at efter valget vil Libanon få et parlament, som er mere demokratisk og afspejler det mere brogede billede af samfundet, siger han.

I det libanesiske parlament er landets mange trosretninger repræsenteret, og de 128 pladser fordeles ligeligt mellem muslimer og kristne.

Den islamistiske milits Hizbollah, der også er et politisk parti, har stor indflydelse i Libanon, og den kan på grund af store bidrag fra Iran få større magt, siger Hanna Ziadeh.

- Hizbollah er det bedst organiserede parti i Libanon. Derudover får det massiv pengestøtte fra Iran.

- Det er populært blandt shiamuslimerne, fordi partiet har sørget for at levere nogle af de socialydelser og servicer, som staten ikke har været i stand til. Det er hospitaler, skoler og børnehaver, siger han.

De seneste måneders valgkamp har været præget af, at libaneserne hver dag oplever perioder uden elektricitet, at store mængder affald lugter i gaderne, og at det kan være svært at få rent vand.

Det siger Rikke Esper-Andersen, repræsentant i Libanon for Danes Worldwide, der er en organisation for udlandsdanskere.

- Jeg tror ikke, at valget ændrer særlig meget, men jeg håber, at der kommer ændringer i forhold til vand og el, som er megaproblemer for lokalbefolkningen, siger hun.

Der skal afholdes valg hvert fjerde år i Libanon, men tre gange i træk er det blevet udskudt, og det er derfor knap et årti siden det seneste parlamentsvalg.

I forbindelse med udskydelserne har politikerne henvist til sikkerhedsproblemer, politisk krise og uenighed om landets valglov.

3,7 millioner libanesere er stemmeberettigede, og stemmerne ventes talt op natten til mandag.