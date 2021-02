Flere hundreder frygtes druknet i forlis i DR Congo

- Vi har ikke det præcise antal personer om bord. Men angiveligt var der næsten 600 passagerer med, hvilket peger i retning af, at der er adskillige savnede, siger talsmanden, Charles Mbutamuntu.

- Beboere har fortalt os, at der flyder lig i vandet. Så dødstallet kan stige i de kommende timer, tilføjer han.

Det er muligt, at der kan være flere overlevende end de 103, der er registreret. Nogle kan have reddet sig i land og være taget hjem på egen hånd, siger han.

Færgen forliste omkring klokken 20 søndag aften omkring 23 kilometer fra DR Congos hovedstad, Kinshasa.

Færgen havde kurs mod Mbandaka, der ligger cirka 700 kilometer fra Kinshasa.

DR Congos dårlige vejnet gør, at mange vælger at tage færgen langs Congo-floden, når de skal til andre egne af det centralafrikanske land.

Forlis sker jævnligt i DR Congo. Ofte er bådene i dårlig stand og overfyldte. De færreste har redningsvest på, og mange kan ikke svømme.

Efter et forlis for knap to år siden på Kivu-søen, hvor 142 mennesker omkom, indførte præsident Felix Tshisekedi en regel om, at alle passagerer skal have redningsvest på. Men denne regel følges sjældent.