Flere forbipasserende ramt under bandeskyderi i New York

Ti mennesker blev såret, da to bevæbnede gerningsmænd sent lørdag aften affyrede flere end 40 skud på åben gade i New York-bydelen Queens i et banderelateret skyderi.

Det brutale skyderi, der fandt sted på 37th Avenue nær 99th Street, blev startskuddet på en blodig nat i New York City, hvor 18 mennesker blev enten dræbt eller såret i syv separate skyderier, oplyser politiet.

De to maskerede gerningsmænd kom gående ned ad 37th Avenue omkring klokken 22.40, da de åbnede ild mod en gruppe personer ved en barbersalon.

- Dette er et brutalt, koordineret angreb, siger efterforskningschef ved politiet i New York (NYPD) James Essig.

Flere end 40 skud blev affyret. Både gruppen uden for barbersalonen blev ramt såvel som tilfældige forbipasserende samt gæster fra en fødselsdagsfest i nærheden.

Ifølge James Essig blev otte mænd og to kvinder ramt.

Da røgen havde lagt sig, sprang de to maskerede mænd op bag på to scootere, der havde fulgt efter dem under skyderiet, og forsvandt.

Ofrene er i alderen fra 19 til 72 år. Alle blev bragt til hospitaler i lokalområdet og forventes at overleve, oplyser efterforskningslederen.

Politiet mener, at de to angrebsmænd gik efter tre medlemmer af banden Trinitarios, som stod uden for barbersalonen.

Den mest alvorlige tilskadekomne er en 21-årig mand, som menes at være medlem af Trinitarios. Han blev ramt af skud i maven.

- Der er en rød tråd i de her skyderier. Der er tale om bandemedlemmer, skydevåben, brug af scootere og masker og tilfældige ofre, der bliver ramt, siger James Essig.

- Det er uacceptabelt i gaderne i New York City, og det skal stoppe, tilføjer han.

Også i storbyen Chicago var lørdag nat blodig. Her blev 22 mennesker skudt, hvoraf tre døde af deres kvæstelser.

Det oplyser politiet i Chicago søndag.

I juli alene blev 105 mennesker dræbt i Chicago. Det er lidt færre end sidste år, hvor der blev begået 107 drab i juli.

Til gengæld er det langt flere end årene før. I juli 2019 blev der begået 44 drab i byen, mens der i juli 2018 blev begået 64 drab.

Politiet i Chicago oplyser, at mere end 90 procent af drabene i juli i år er et resultat af vold med skydevåben.