Politiet i Wien har afspærret et større område omkring Schwedenplatz efter et skyderi mandag aften.

Flere er dræbt i angreb ved synagoge i Wien

Flere mennesker er dræbt i skyderi i Østrigs hovedstad, Wien, mandag aften.

Det rapporterer den østrigske tv-station ÖRF, der har oplysningen fra politiet.

Østrigs indenrigsminister, Karl Nehammer, siger til tv-stationen, at der er tale om et terrorangreb, og at der er sårede og dræbte. Han siger endvidere ifølge flere medier, at angrebet stadig er i gang mandag aften omkring klokken 22.

De første meldinger fra østrigske medier efter klokken 20 lød på, at en synagoge i Wien muligvis var blevet angrebet.

Det er dog ikke klart, om der er tale om et angreb, der var rettet mod synagogen. Det skriver lederen af det jødiske trossamfund i Østrig på Twitter.

- Det kan på nuværende tidspunkt ikke siges, om byens tempel var et af målene, skriver den jødiske leder, Oskar Deutsch.

Han tilføjer, at synagogen var lukket, da meldingerne om et angreb begyndte at indløbe i Wien mandag aften.

Østrigs indenrigsministerium har bekræftet, at én person er dræbt og flere andre såret. Det meddeler chefredaktør Florian Klenk på ugeavisen Falter.

En mistænkt er anholdt, oplyser Østrigs indenrigsministerium til nyhedsbureauet APA.

OE24 har oplysninger om, at politiet jagter tre gerningsmænd i alt.

Ifølge nyhedssitet OE24 er en af de dræbte en politimand. Der er tale om ubekræftet information.

Flere mennesker er såret og der har været flere skudvekslinger. Det bekræfter politiet i Wien, der opfordrer folk til at holde sig inden døre.

Ifølge Kronen Zeitungs første oplysninger er en politimand, der holdt vagt ved synagogen, hårdt såret af skud. Han var angiveligt i livsfare umiddelbart efter angrebet, skriver avisen.

Østrigsk politi bekræfter over for Kronen Zeitung, at en større indsats er i gang, men vil ikke oplyse yderligere detaljer.

Flere indbyggere i Wien deler videoer på sociale medier, der viser et stort antal udrykningskøretøjer holde i området ved synagogen.

Nogle af optagelserne viser folk løbe panisk væk fra området omkring Schwedenplatz.

Samtidig sender Wiens politi en kraftig opfordring til folk om at undlade at dele fotos og videoer på sociale medier.

- Det bringer såvel indsatsstyrker som civilbefolkning i fare, advarer politiet på Twitter.

Gerningsmanden eller -mændene er flygtet fra stedet, og politiet har indledt en større efterforskning.

Politiet har afspærret et større område omkring Seitenstettengasse, hvor synagogen ligger, skriver tv-stationen ÖRF på sin hjemmeside.