Flere er døde under protester mod vandmangel i Iran

Mindst tre personer har angiveligt mistet livet under voldelige protester mod vandmangel i Irans vestlige provins Lorestan.

Det oplyser statslige medier ifølge CNN.

Ngo'en The dissident Human Rights Activists News Agency (HRANA) melder dog om et noget højere dødstal på ti personer samt et ukendt antal sårede.

Ifølge CNN begyndte protesterne for over en uge siden i den sydvestlige provins Khuzestan og spredte sig siden til byen Aligoodarz i naboprovinsen Lorestan.

Regionerne oplever i øjeblikket en af de værste tørkeperioder i et halvt århundrede. Det har både ført til strømafbrydelser, vandmangel og problemer i landbruget.

Alle de tre dødsfald har ifølge iranske myndigheder fundet sted i byen Aligoodarz den seneste uge. Her beskylder myndighederne "opportunister" og "urostiftere" for at stå bag.

Men ifølge vidner som CNN har talt med, blev de døde skudt af oprørsbetjente og sikkerhedsfolk.

Ud over HRANA melder to unavngivne embedsfolk i provinsen Khuzestan også om et højere dødstal end det, der officielt er blevet meldt ud.

Ifølge HRANA er 102 personer blevet anholdt de seneste ti nætter i byer over hele Iran i forbindelse med protesterne.

Videoer på sociale medier viste i sidste uge ifølge CNN, hvordan iranske sikkerhedsstyrker brugte tåregas foran indenrigsministeriet i hovedstaden Teheran mod demonstranter, der støttede protesterne i Khuzestan.

Situationen fik fredag FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, til at opfordre Iran til at tage sig af vandmanglen i provinsen i stedet for at slå ned på demonstranterne.

- Det vil kun bidrage til vreden og desperationen, hvis folk bliver skudt og arresteret, sagde hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En talsmand for Irans udenrigsministerium tog lørdag afstand fra Bachelets "falske beskyldninger".

Her sagde han også, at de byggede på "forkert information".