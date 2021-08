Flere end hver fjerde EU-borger har ikke råd til ferie

Omkring 28 procent af indbyggerne i EU har ikke råd til at rejse væk på en uges ferie.

Det viser en undersøgelse, der mandag er offentliggjort af de europæiske fagforeninger.

For de lavest lønnede EU-borgere, der ifølge studiet balancerer tæt på fattigdomsgrænsen, er det op mod seks ud af ti (59,5 procent).

Blandt dem er millioner af lavt betalte arbejdere, pensionister og arbejdsløse.

- Mens adgangen til ferie er vokset i løbet af det seneste årti, står flertallet af familier med lav indkomst stadig udenfor, hedder det i undersøgelsen.

Den er udarbejdet af Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (ETUC) på baggrund af tal fra EU's statistikkontor, Eurostat.

Folk betragtes som værende i risiko for at ryge under fattigdomsgrænsen, hvis de tjener under 60 procent af medianindtægten i de enkelte EU-lande.

I Grækenland befinder 88,9 procent af befolkningen sig i den kategori. Det betyder, at de ifølge ETUC er på kanten af fattigdomsgrænsen og kun kan drømme om at rejse på en uges ferie.

I Rumænien gælder det 86,8 procent af befolkningen.

Dernæst kommer Kroatien med 84,7 procent og Cypern med 79,2 procent.

Ifølge ETUC's beregninger har syv millioner italienere ikke råd til at tage på ferie.

Det samme gælder 4,7 millioner spaniere, 4,3 millioner tyskere og 3,6 millioner franske lønmodtagere, pensionister eller ledige.

I alt 35 millioner lønmodtagere i EU falder ind under denne kategori, skriver ETUC. Dertil kommer pensionister og arbejdsløse.

Mindstelønnen i 16 af EU's 27 medlemslande er så lave, at arbejdere risikerer at havne under fattigdomsgrænsen, skriver ETUC.

Efter sommerferien skal EU-Parlamentet drøfte et lovforslag, der ifølge ETUC skal sikre, at det er muligt at leve af en mindsteløn i EU-landene.

I 2019 var lidt over 92 millioner mennesker i EU i risiko for at havne under fattigdomsgrænsen eller opleve social eksklusion.

Nye tal fra 2020, hvor coronakrisen ramte EU og resten af verden, ventes offentliggjort i oktober.