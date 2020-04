Flere end 15.000 coronasmittede er døde i Spanien

Antallet af registrerede smittede stiger fra onsdag til torsdag fra 146.690 til 152.446.

Dødstallet er siden weekenden både faldet, steget og faldet igen. Med under 700 døde, indtil det steg igen tirsdag og onsdag med 743 og 757 døde.

Spanien er det land i Europa, der lige nu oplever det højeste dødstal per døgn. Men Italien er det land, hvor der samlet er flest døde. Det overstiger 17.000 personer.

Spaniens socialdemokratiske premierminister, Pedro Sanchez, forklarer torsdag i parlamentet, hvorfor han har forlænget nødretstilstanden i landet til 26. april. Det er den, som har beordret spanierne til at holde sig inden døre og kun bevæge sig ud for at købe mad og medicin.

Han siger ifølge avisen El Pais, at det er helt nødvendigt for at få pandemien under kontrol.

Han appellerer til de øvrige medlemslande i EU om at finde sammen under coronakrisen.

- EU er i fare, hvis der ikke er nogen solidaritet. Hverken økonomiske nedskæringer eller begrænsninger er vejen frem, siger han.