Flere end 1000 brandfolk kæmper mod skovbrande i Portugal

Tre skovbrande brød ud i det centrale Portugal lørdag eftermiddag. De brød ud i distriktet Castelo Branco, som ligger 225 kilometer nordøst for hovedstaden Lissabon.

Hårde vinde har gjort det svært for brandvæsenet at få brandene under kontrol.

En landsby er blevet evakueret af hensyn til borgernes sikkerhed, oplyser brandmyndighederne.

En person er alvorligt kvæstet og fløjet til et hospital i Lissabon, hvor vedkommende er blevet indlagt med første- og andengradsforbrændinger.

Derudover er syv brandfolk kommet lettere til skade.

En af skovbrandene har spredt sig i retning mod Lissabon til kommunen Macao nær distriktet Santarém. Her ventes temperaturer på omkring 34 grader søndag.

- Skovbranden kom mod os med stor kraft, siger en borger i Macao til den portugisiske tv-kanal Sic.

Han klager over, at der ikke er afsat tilstrækkeligt med brandfolk til at nedkæmpe den brand, der har spredt sig til Macao.

- Vi (borgere, red.) blev nødt til at bekæmpe flammerne, siger han.

Borgmesteren i Via de Rei, som er en anden kommune, der er ramt af skovbrandene, oplyser ligeledes, at der er mangel på brandfolk og ressourcer til at bekæmpe brandene.

Det portugisiske militær oplyser, at 20 soldater er på vej for at hjælpe til med brandslukningen. Med sig bringer de fire bulldozere.

Portugals præsident, Marcelo Rebelo de Sousa, udtaler i en pressemeddelelse, at han følger situationen tæt. Han udtrykker samtidig sin sympati med de personer, der er påvirket af skovbrandene.

Myndighederne oplyser, at de håber at kunne bringe brandene under kontrol tidligt søndag morgen.

I juni 2017 ramte en ødelæggende skovbrand byen Pedrógão Grande i det centrale Portugal. Her blev 64 personer dræbt, og flere end 250 blev kvæstet.

Det er den værste brandulykke i moderne portugisisk historie.