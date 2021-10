Flere dræbt i Beirut under protester mod granskning af eksplosion

Bag demonstrationen står de store shiamuslimske grupper Amal og den militante gruppe Hizbollah.

De kritiserer Bitar for at have indkaldt flest myndighedspersoner fra Hizbollah til afhøring og færre sunnimuslimske og kristne.

I en meddelelse anklager de "bevæbnede og organiserede grupper" for at angribe dem, der protesterer.

- De blev udsat for åben ild fra snigskytter efterfulgt af intens skydning, lyder det i erklæringen.

Eksplosionen i Beirut kostede over 200 mennesker livet og kvæstede flere tusinder. Den har ført til et vanskeligt opgør om landets politiske kultur.

Det skyldes, at det har været forbundet med enorme vanskeligheder at få placeret et ansvar for ulykken.

Libanons nye premierminister, Najib Mikati, opfordrer torsdag til at genoprette roen.

Han advarer mod at forsøge at trække Libanon ud i vold.

Mikati, som er Libanons rigeste mand, fik i september sin regering godkendt af parlamentet i Beirut.