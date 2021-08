Flere dræbt af eksplosioner ved Kabuls lufthavn

To bomber eksploderede torsdag uden for Kabul internationale lufthavn, Hamid Karzai. Den første bombe gik af nær en af hovedindgangene kaldet Abbey Gate. Den anden bombe gik af nær Hotel Baron.

Det beretter flere medier om, blandt andre CNN.

Fra det afghanske nyhedsbureau Tolo florerer der billeder af sårede, der køres væk i trillebøre, og afghanere, der går rundt med blod på tøjet.

Ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters fortæller kilder, at der tale om en selvmordsbomber ved den ene eksplosion.

En amerikansk embedsmand siger, at Islamisk Stat - IS - står bag angrebet. Det skriver det amerikanske medie Politico samt nyhedsbureauet AP.

Talsmand for Pentagon, John Kirby, bekræfter angrebet på sin Twitter-konto og fortæller ydermere, at eksplosionerne har kostet både amerikanske og civile liv.

- Vi kan bekræfte, at eksplosionen ved Abbey Gate er resultatet af et velplanlagt angreb, der har kostet amerikanske og civile liv.

- Vi kan også bekræfte mindst en anden eksplosion på eller i nærheden af Baron Hotel tæt på Abbey Gate.

Eksplosionen kommer efter flere underretninger tirsdag og onsdag om en meget stor fare for angreb i området.

Flere lande har stoppet evakueringerne af afghanere og statsborgere i løbet af onsdag og torsdag. Onsdag stoppede Danmark evakueringerne, mens Belgien, Holland, Polen, Ungarn og Canada torsdag indstillede deres evakueringer.

Tyskland meldte kort efter meldingen om den første eksplosion, at man stopper evakueringsindsatsen.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, udtalte torsdag til et pressemøde efter eksplosionen:

- Det er en ekstremt anspændt situation, vi befinder os i.

Frankrig forsøger stadig at evakuere flere hundrede mennesker. Der er 20 busser i området omkring lufthavnen, man gerne vil have evakueret, skriver AFP.

Før eksplosionerne torsdag eftermiddag udtalte en vestlig diplomat i Kabul, at området uden for lufthavnen var overfyldt.

Ahmedullah Rafiqzai, der er civil luftfartsofficer, sagde, at folk fortsatte med at samles rundt om portene til lufthavne trods risikoen for et angreb.

- Folk vil ikke flytte sig. De har besluttet sig for at forlade landet, så de er end ikke bange for at dø, siger han til Reuters.

Også fra Taliban har tidligere på dagen udtrykt bekymring for et angreb. Særligt vagtposterne nær lufthavnen har frygtet for, at Islamisk Stat skulle slå til.

Den afghanske afdeling af IS i Afghanistan og Taliban er fjender, og IS har i de seneste år stået bag nogle af de dødeligste angreb i Afghanistan og Pakistan.

James Heappey, som er minister for briternes væbnede styrker, sagde tidligere torsdag, at man havde "meget, meget troværdige" efterretninger om planer om et angreb mod folk, der har forsamlet sig ved lufthavnen.

I løbet af de sidste knap to uger er det lykkedes for USA og allierede at evakuere flere end 88.000 mennesker ud af Kabul. Det betragtes som den største luftbårne evakueringsmission nogensinde.