Flere døde i voldsom togkollision i Tjekkiet

To er døde og mange såret efter eksprestog og passagertog er kollideret i Tjekkiet.

Et eksprestog og et passagertog er onsdag morgen klokken otte kollideret i det vestlige Tjekkiet nær grænsen til Tyskland.

Det er sket ved den lille by Milavce i regionen Domazlice. Lokalavisen Denik skriver, at der er mindst 50 tilskadekomne. Det nationale tjekkiske politi, Policie Ceske Republiky, skriver på Twitter omkring halv ti onsdag formiddag:

- Desværre må vi på dette tidspunkt bekræfte, at to mennesker har mistet listet livet i togulykken.

Omkring klokken ni skrev politiet på samme medie:

- Der er rapporteret om dusinvis af sårede i området. Vi hjælper med at evakuere passagererne og har en helikopter i området.

Reuters citerer det tjekkiske nyhedsbureau CTK for, at der er to døde og syv alvorligt tilskadekomne i ulykken.

Den tjekkiske transportminister, Karel Havlicek, bekræfter på Twitter, at der er sket en større ulykke.

- Ex 351 passerede et signal og er kollideret med et passagertog. Situationen er alvorlig. Jeg har aflyst mit program og er på vej mod ulykkesstedet, skriver han.

Ex 351 er et eksprestog, der kører mellem München og Prag.

Det passer med, at netop det eksprestog ifølge de tjekkiske jernbaners hjemmeside skulle stoppe i Domzlice klokken 07:59.