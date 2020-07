Flere delstater slår dyster rekord for flest coronadødsfald

Flere amerikanske delstater slår tirsdag lokal tid en dyster rekord for hidtil flest coronarelaterede dødsfald på et døgn.

De høje dødstal kommer, efter at smittetallene i USA er begyndt at stige markant igen i flere delstater i USA, i forbindelse med at byerne er begyndt at genåbne.

Myndighederne i Florida, der er blevet et af de nye epicentre i USA for coronavirusset, melder tirsdag om 133 nye dødsfald.

Den tidligere rekord lød på 120, og i alt er over 4500 døde med coronavirusset i delstaten.

- Vi må fortsætte med at gøre vores for at sikre de mest sårbare i Florida og undgå aflukkede rum, tætpakkede områder og omgivelser med tæt kontakt, skriver Floridas guvernør, Ron DeSantis, på Twitter.

- At beskytte de ældre og dem med sundhedsproblemer er vores topprioritet, skriver han.

Alabama melder om 40 nye dødsfald, og North Carolina har registreret 35 nye dødsfald, hvilket bringer begge delstaters samlede dødstal over 1100.

USA har de seneste seks uger oplevet i stigning i antallet af nye daglige smittetilfælde, særligt i de sydlige og vestlige delstater.

Tirsdag slog Texas rekord for flest nye smittetilfælde på en dag med 10.745.

USA er det land med flest registrerede coronarelaterede dødsfald og flest smittetilfælde viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

3,4 millioner er meldt smittede, hvoraf lidt over en million er meldt raske, mens lidt over 136.000 er døde.

Målt på smittede og døde per indbygger har USA niendeflest smittede og syvendeflest døde på globalt plan, hvis man fraregner småstater som San Marino og Andorra. Det viser en opgørelse fra statistikhjemmesiden worldometers.info.

Til sammenligning har Danmark registreret 10,5 dødsfald per 100.000 indbygger, mens USA har 42,4.