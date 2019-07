Flere børn dræbt i luftangreb på markedsplads i Syrien

Det oplyser aktivister i byen samt Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der følger situationen i landet gennem et netværk af kilder og aktivister.

Flere andre er såret i angrebet, heriblandt en treårig pige, der har mistet sit ben, fortæller Mohamad Abrash, der er leder af det største hospital i byen Idlib.

Pigen er i kritisk tilstand. Det samme gælder en mand, der fik alvorlige skader på overkroppen og blæren.

De fleste af de dræbte var børn, meddeler en aktivistgruppe ved navn Ariha I Dag. Gruppen sætter navn på seks børn under 14 år, som blev dræbt i luftangrebet.

Syriske regeringsstyrker stod bag luftangrebet, oplyser observatoriet.

Angrebet ramte det ugentlige marked, hvor byens indbyggere er ude for at købe mad og andre nødvendigheder, siger en aktivist, der af frygt for sin sikkerhed kun vil kaldes Ghayath.

Han siger, at dødstallet kunne have været højere. Men lokale grupper har advaret indbyggerne mod at samles i for stort antal.

- Angrebet ramte den største plads midt i byen, fortæller han.

Syriske regeringsstyrker har i den seneste uge flere gange rettet angreb mod Ariha som led i den igangværende offensiv i Idlib-provinsen.

Ariha er en af de største byer i provinsen, der er oprørsgruppernes største tilbageværende bastion i Syrien.

De syriske regeringsstyrker - som har opbakning fra russiske krigsfly - har under offensiven ramt adskillige sundhedsklinikker, vandanlæg og beboelsesområder.

- Det er en systematisk fordrivelsespolitik for at tømme den travle by, siger Mohamad Abrash.

De fleste af de civile, der bor i Idlib-provinsen, er fordrevet fra deres hjem andre steder i Syrien på grund af kampe der. Andre igen har valgt, at de ikke vil bo i de regeringskontrollerede dele af landet.