Flere ansatte på norsk krydstogtskib testes positiv for covid-19

Tre besætningsmedlemmer om bord på det norske passagerskib "Roald Amundsen" er blevet testet positive for covid-19.

Passagerer, der de seneste uger har opholdt sig på skibet, skal i karantæne. Det rapporterer NRK, der er DR's søsterkanal.

- Vi har nu fået bekræftet tre nye tilfælde med covid-19 i forbindelse med et hurtigruteskib, som er kommet fra Svalbard, siger Tromsøs borgmester, Gunnar Wilhelmsen.

Skibet lagde tidligt fredag morgen til kaj i Tromsø i det nordlige Norge, og smitten er bekræftet senere på dagen.

- Alle passagerer, der har været om bord, må også i karantæne. Det har vi besluttet i samråd med de nationale smitteværns-myndigheder, fortæller borgmesteren.

Ifølge Wilhelmsen holdes skibet isoleret på havnen i Tromsø, og der er lige nu ingen passagerer om bord.

Men alle gæster, der var om bord på "Roald Asmussen" ved afgang den 17. og 24. juli, vil blive kontaktet med henblik på at få dem i karantæne.

Det 140 meter lange skib kan have 530 passagerer om bord.

Universitetshospitalet i Tromsø oplyser, at de tre ramte med covid-19 er blevet indlagt. De er alle udenlandske statsborgere.

Hurtigruten havde i første omgang oplyst, at der var to smittede om bord, men kredslægen i Tromsø kunne fredag bekræfte, at også en tredje person er blevet testet smittet.

Line Miriam Hagan og hendes søn forlod skibet fredag morgen efter en rejse. De er begge i løbet af dagen blevet testet, men har ellers ikke symptomer. Det fortæller hun til avisen VG.

- Jeg har absolut ingenting at udsætte på, hvordan de har håndteret smitteværnet om bord. De tog deres forholdsregler, der var aldrig kødannelse, og der kom påmindelse om håndvask flere gange om dagen, siger hun.

Norge har indtil nu haft coronasmitten i et stramt greb. 255 er døde med covid-19. Det er under halvt så mange som i Danmark.

ritzau/