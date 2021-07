Flere angribere dræbt ved planlagt massakre i Niger

Mindst 49 mennesker er blevet dræbt ved et angreb, hvor omkring 100 svært bevæbnede mænd på motorcykler angreb en landsby i Niger. De fleste af de dræbte var fra gruppen, som udførte angrebet.

Ved en hurtig aktion blev angriberne slået tilbage og påført store tab, hedder det.

Fem civile, fire soldater og 40 af angriberne blev dræbt.

Angrebet på landsbyen Tchoma Bangou fandt sted søndag i den vestlige Tillaberi-region.

Myndighederne har ikke oplyst, hvem de mistænker for at have begået angrebet.

Soldaterne skal have beslaglagt motorcykler og flere våben - heriblandt maskingeværer.

Tchoma Bangou ligger i Tillaberi-regionen, som grænser op til Mali og Burkina Faso. Jihadist-grupper udfører ofte angreb i området.

Regeringen i Niger udtaler, at "terrorister" på motorcykler angreb Tchoma Bangou søndag eftermiddag omkring klokken 15. Men der er ingen yderligere oplysninger om angriberne.

Der har været nødretstilstand i Tillaberi siden 2017. Myndighederne har forbudt motorcykeltrafik både nat og dag i et år. Visse markeder er blevet lukket, fordi de var mistænkt for at levere forsyninger til "terrorister".

Niger er et af verdens fattigste lande, og det har i årevis været præget af blodsudgydelser og uro fra jihadist-grupper og fra Boko Haram i Nigeria.

De fortsatte angreb har kostet hundredvis af menneskeliv og tvunget tusinder til at flygte fra deres hjem. Ifølge FN er der over 300.000 internt fordrevne flygtninge i Niger.

Frankrig meddelte i sidste uge, at de trækker op mod 300 soldater hjem fra Sahel-zonen, som er et halvtørt bælte, der strækker sig fra kyst til kyst over 6000 kilometer fra Senegal i vest til Eritrea ved Det Røde Hav i øst. Sahel betyder kyst på arabisk.

Frankrig har været spydspids i en indsats mod islamistiske ekstremister fra al-Qaeda, Islamisk Stat og andre grupper i regionen, men det indgår nu i en større international alliance.