Flere Trump-ansatte er testet positive for coronavirus

- Efter endnu en runde med test af vores kampagnepersonale i Tulsa er yderligere to medlemmer blevet testet positive for coronavirus.

Yderligere to medarbejdere fra præsident Donald Trumps kampagnestab er blevet testet positive for coronavirus.

- De deltog ved vælgermødet, men havde masker på under hele begivenheden, siger talsmand Tim Murtaugh.

De smittede medarbejdere var med i Tulsa, Oklahoma, hvor Trump i weekenden holdt sit første vælgermøde i månedsvis.

Få timer inden vælgermødet blev skudt i gang, meldte kampagnen, at seks ansatte havde fået konstateret coronavirus.

Forud for mødet havde der lydt kritik af, at Trump ville lukke over 10.000 mennesker ind i en arena på et tidspunkt, hvor coronakrisen langtfra er slut.

Oklahoma har på det seneste oplevet en stigning i antallet af nye smittetilfælde.

Deltagere ved vælgermødet var heller ikke forpligtet til at holde afstand til andre eller bære maske, selv om det fortsat anbefales af sundhedsmyndighederne i USA for at inddæmme virussmitten.

Inden vælgermødet havde lederen af Trumps valgkampagne, Brad Parscale, oplyst, at der var anmodninger om over en million billetter i alt.

Men der var tusindvis af tomme sæder i arenaen i Tulsa, og brugere på det sociale medie TikTok har sagt, at det var deres fortjeneste.

TikTok-brugere fra hele USA havde fulgt en opfordring om at reservere billetter til arrangementet. Men de havde ikke til hensigt at dukke op.

Trump og hans valgkampagne ville bruge det store vælgermøde til at give et skud ny energi til præsidentens kernevælgere.

Det skulle også bruges til at vise Demokraterne, at der stadig er stor opbakning til Trump, selv om han halter et godt stykke efter Joe Biden i meningsmålingerne forud for præsidentvalget i november.