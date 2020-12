Fjerde arabiske land vil normalisere forholdet til Israel

Marokko er det seneste arabiske land, der har anerkendt Israel. Det skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

De to lande er enige om at genoptage fulde diplomatiske relationer, skriver Trump, der kalder det "et massivt gennembrud for freden i Mellemøsten".

Ifølge aftalen vil Marokko - ud over at etablere diplomatiske relationer - åbne direkte flyruter mellem de to lande.

Jared Kushner, der ud over at være Trumps svigersøn også er hans Mellemøst-udsending, siger til nyhedsbureauet Reuters, at de to lande "omgående" vil åbne forbindelseskontorer i Rabat og Tel Aviv. På sigt skal det blive til egentlige ambassader, siger Kushner.

Begge lande bekræfter, at officielle kontakter og diplomatiske relationer vil blive etableret.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, kalder aftalen "endnu et stort lys for fred".

Samtidig har Trump accepteret at anerkende Marokkos suverænitet i Vestsahara. Det hyldes som "historisk" fra marokkansk side, skriver nyhedsbureauet AFP.

Trump og den marokkanske konge, Mohammed VI, talte i telefon om aftalen, oplyser Det Hvide Hus ifølge AFP.

Præsidenten "anerkendte marokkansk suverænitet over hele Vestsahara-territoriet", hedder det videre.

Her har der i årtier været en territorial strid mellem Marokko og Polisario-bevægelsen, der ønsker selvstændighed for Vestsahara - et omstridt ørkenområde på 266.000 kvadratkilometer mellem Marokko og Mauretanien.

I sidste måned kom det tæt på en genopblussen af den gamle konflikt. Det skete, da Marokko indledte en militær operation for at tvinge Polisario til at genåbne en vigtig trafikåre, der fører til nabolandet Mauretanien.

Det fik Polisario til at erklære den næsten 30 år gamle våbenhvile fra 1991 brudt.

Ifølge Det Hvide Hus har Trump meddelt den marokkanske konge, at han støtter "Marokkos seriøse, troværdige og realistiske forslag om selvstyre som det eneste grundlag for en retfærdig og varig løsning på striden".

Polisarios repræsentant i Europa, Oubi Bchraya, kalder aftalen "dybt beklagelig" og tilføjer, at den er "mærkelig, men ikke overraskende".

- Det vil ikke ændre en tomme ved konfliktens virkelighed og Vestsaharas folks ret til selvbestemmelse, siger han til Reuters.

Ud over Marokko har De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Sudan tidligere i år indgået aftaler om at normalisere forholdet til Israel.

Disse aftaler er kommet i stand med USA's hjælp.

Og der kan være flere lande på vej.

Jared Kushner siger torsdag til journalister, at en normalisering af forholdet mellem Israel og Saudi-Arabien er "uundgåeligt", skriver Reuters.