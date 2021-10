Fire ud af fem nye personbiler i Norge kører på strøm

Norge har en målsætning om senest i 2025 at stoppe for al salg af personbiler, som kører på fossile brændstoffer, og de seneste tal for bilsalget viser en stor overvægt af elektriske køretøjer.

I september var næsten fire ud af fem nye personbiler, som blev registreret for første gang, rene elbiler.

Det viser en opgørelse fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Ud af de i alt 17.992 personbiler, som for første gang fik nummerplader på, var de 13.941 elektriske.

Det svarer til 77,5 procent, og antallet er over 45 procent højere end i september i fjor.

De to mest populære modeller er Teslas nye Model Y samt Tesla Model 3, som der blev registreret henholdsvis 3564 og 2218 af.

På tredjepladsen kommer Skoda Enyaq med 787. Den eneste blandt de ti mest solgte biler, som ikke er fuldt ud elektrisk, er Toyota RAV 4.

- Overalt er der fokus på elbiler. Nye bilmærker og nye modeller, og især elbiler, er spækket med moderne teknologi og udstyr. Det er et ønske fra mange, og det bidrager muligvis til en solid stigning i salget af nye biler, siger Øyvind Solberg Thorsen, der er direktør for OFC, til avisen VG.

Medvirkende til de batteridrevne bilers succes på bekostning af konventionelle biler er, at regeringen har fritaget elbiler for afgifter.

- At der måske indføres moms på køb af elbiler over en vis beløbsgrænse, giver muligvis også et øget salg, siger Øyvind Solberg Thorsen.

Elbiler udgør ifølge VG 62,5 procent af samtlige nye biler, der er solgt i Norge hidtil i år.

På de danske landeveje er der længere mellem elbilerne end i Norge, men de udgør en stadig større del af salget. I september var andelen på 22,4 procent ud af de i alt 14.222 nye personbiler, der blev solgt herhjemme.

Det er ifølge mobilsiden.dk den hidtil højeste andel elbiler over en hel måned.