Fire svenske IS-kvinder er på vej hjem til Sverige

Fire svenske kvinder, der tidligere har tilsluttet sig den militante gruppe Islamisk Stat (IS) i Syrien, er sammen med deres ni børn på vej hjem til Sverige.

Det skriver det svenske medie SVT.

De har de seneste to måneder befundet sig i Tyrkiet, hvor de er blevet dna-testet for at sikre, at børnene er kvindernes biologiske børn.

Iskvinderne ventes inden længe at ankomme til Sverige.

Her vil de i lufthavnen blive modtaget af politiet, den svenske sikkerhedstjeneste Säpo, repræsentanter for de sociale myndigheder og den svenske udlændingestyrelse.

Det fortæller Jonas Trolle, der er chef for CVE, der er et center mod voldelig ekstremisme, som hører under Sveriges kriminalitetsforebyggende råd.

- De vil ikke få lov til at gå direkte gennem paskontrollen, siger Jonas Trolle til SVT.

Politiet vil begynde de indledende afhøringer allerede i lufthavnen.

Og ifølge Jonas Trolle vil der væres fokus på børnene fra første øjeblik.

- Det handler om børnenes perspektiv, at der bliver taget hånd om dem, og at de får hjælp, ikke mindst så de ikke risikerer at blive radikaliseret, siger han.

Mindst to af kvinderne skal ifølge SVT's oplysninger være blevet smuglet ud af al-Hol-flygtningelejren i det nordøstlige Syrien.

En af kvinderne rejste fra Sverige til Syrien som 19-årig.

SVT har talt med en af hendes slægtning, som fortæller, at hun senere har fortrudt, at hun rejste til Syrien.

Slægtningen oplyser, at de har ventet på, at den svenske stat skulle hente kvinden hjem. Men da det ikke er sket, har familien taget sagen i egen hånd og betalt menneskesmuglere for at hjælpe hende ud af Syrien til Tyrkiet.

Flere end 64.000 mennesker er ifølge FN's oplysninger spærret inde i al-Hol-lejren i Syrien under trange kår.

94 procent menes at være kvinder og børn, som tidligere har levet i IS-kontrollerede områder.

Sidste år oplyste de danske myndigheder, at der befandt sig cirka 12 danske kvinder og deres omkring 30 børn i lejren.

De har indtil videre fået nej af regeringen til at kunne vende tilbage til Danmark.