Fire prodemokratiske aktivister er anholdt i Hongkong

De fire er medlemmer af gruppen Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China, som på Facebook bekræftede anholdelserne.

Fire fremtrædende aktivister i Hongkong er onsdag blevet anholdt under en omstridt sikkerhedslov, som styret i Kina har indført i den delvist selvstyrende by.

Alliancen er blandt arrangørerne af en årlig mindehøjtidelighed i Hongkong for massakren på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989.

Tirsdag afviste de fire at udlevere oplysninger til politiet om blandt andet gruppens økonomi.

- Jeg ønsker at sige til Hongkongs befolkning, at vi er nødt til at fortsætte med at gøre modstand og ikke overgive os til den urimelige magt hurtigt og nemt, sagde advokaten Chow Hang Tung tirsdag til medier.

Hun er næstformand for gruppen og blev tidligt onsdag morgen lokal tid set blive ført bort af politiet. Yderligere tre fra gruppen blev ligeledes anholdt onsdag.

I sidste måned beordrede politiet gruppen til at udlevere informationer om dets medlemmer og økonomi og beskyldte den for at virke som en "udenlandsk agent". En påstand, som gruppen afviser.

Tidsfristen for at udlevere oplysningerne til politiet udløb tirsdag.

I sommeren 2020 indførte Hongkong en ny sikkerhedslov, der blandt andet forbyder aktiviteter, som taler for en løsrivelse fra Kina. Efter kritikeres opfattelse er formålet med loven at gøre oppositionen tavs og cementere kommunistpartiets magt.