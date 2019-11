Fire personer er dræbt i et masseskyderi i Californien

Det oplyser en talsmand for politiet ifølge CNN. De sårede meldes uden for livsfare.

Skyderiet skete, i forbindelse med at en familie havde inviteret venner over for at se en NFL-kamp i fjernsynet.

En bevæbnet mand begyndte at skyde omkring sig, efter at han var gået ind i baghaven, hvor familien og dens gæster sad og så kampen.

Der var i alt omkring 35 mennesker i baghaven - heriblandt adskillige børn, da skudangrebet begyndte.

En ledende politimand Michael Reid siger på et pressemøde, at tre mænd blev fundet dræbt i baghaven umiddelbart efter skyderiet, og at en fjerde mand døde af sine kvæstelser på et hospital.

Der var seks andre, som blev såret af skud. De personer, som blev ramt af skud, var alle i alderen 25 til 30 år.

Fresno ligger 322 kilometer nord for Los Angeles.

Politiet siger, at nogle af deltagerne i festen måske selv er taget til hospitaler for at blive behandlet.

Den formodede gerningsmand flygtede fra stedet og er endnu ikke pågrebet. Det oplyser politiet på en pressekonference sent søndag lokal tid.

Skyderiet skete omkring klokken 18.00 lokal tid.

Tv-optagelser fra stedet viser et stort opbud af ambulancer og politibiler.

Politiet antyder over for The Los Angeles Times, at der kan have været flere gerningsmænd.

Politiet har indledt en omfattende eftersøgning i det område, hvor skyderiet fandt sted, og taler med øjenvidner og er ved at undersøge optagelser fra overvågningskameraer.